يورونيوز تلتقي المخرج المصري محمد دياب.. فماذا قال عن مسلسل "مون نايت" وما رأيه في "الاختيار 3"؟

بعد سنوات من الكفاح وصل المخرج المصري محمد دياب إلى هوليوود، كما حلم دوما بعد أن دقت ساعة مارفل في أحدث انتاجاتها، "مون نايت" أو فارس القمر.. وصل سيناريست فيلم الجزيرة وفيلم اشتباك الشهير ومعه عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة ومجموعة من أبرز الأسماء التي سطرت أروع الروايات في تاريخ الفن المصري والعربي، فأبدع وأبدعوا معا..

نحو هوليوود

بداية صناعة المجد.. كانت قبل ثلاث سنوات، عندما قرر دياب وزوجته سارة جوهر وطفلاه (نيللي 10 سنوات وزين 4 سنوات) الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ولاية ميشيغين قبل أن تنتقل العائلة إلى لوس أنجلوس حيث تعيش حاليا.

حزم المصري البالغ من العمر 44 عاما أمتعته ورحل ليجد نفسه مجبرا على أن يبدأ من الصفر. واجه الكثير من الصعوبات، والمطبات كما كانت حياته دوما، حتى بدأت "تفرج"، بعد أن بدأت شركة الإنتاج العالمية مارفل رحلة بحثها عن مخرج، فتقدم دياب وخاض جميع الاختبارات المطلوبة وكانت المفاجأة أن الاختيار وقع عليه لإخراج مسلسل مون نايت، ليصبح أول عربي ومصري ينال هذا الحظ.

عن هذه التجربة الفريدة من نوعها، يقول دياب لـ "يورونيوز"، هي "تجربة تختلف تماما عن أفلامي السابقة البسيطة الصغيرة، علمتني أشياء جديدة وفي الوقت نفسه كانت بمثابة تحدّ لشخص مثلي، اعتاد على إخراج الدرما فقطـ، ووجد نفسه أمام مسلسل أكشن أو كوميدي.. أشعر وكأنني دخلت إلى مدرسة كبيرة وتخرجت".

المخرج المصري محمد دياب AP Photo

حضور مصري قوي

استعان دياب بمجموعة من الشباب المصري، نجحوا معا في إظهار مصر كما يجب أن تكون.. وأضاف كل منهم بصمة خاصة، من هشام نزيه في الموسيقى التصويرية، وأحمد حافظ في المونتاج، إلى حسام وكريم الحكيم وعمر القاضي وزيزي داغر، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

حضور مصري قوي في طاقم العمل، يؤكد دياب لـ "يورونيوز" أنه كان ضروريا، مشيرا إلى أن "الجزء المصري كان في منتهى الأهمية، لأن المسلسل بشكل عام يقوم على فكرة أن البطل يستمد قوته من إله فرعوني قديم، وجزء كبير من المسلسل يدور في مصر".

وأوضح دياب أنه عندما قرر وزوجته سارة جوهر خوض الاختبارات، مع شركة مارفل، قاما بتقديم عرض يتألف من 200 صفحة، تركز الشرح في الكثير من الصفحات على كيفية إظهار صورة مصر الحقيقية، "بثقافتها وطعمها مش بالشكل اللي بتظهر فيه، أنها صحراء ومكان من العصور الوسطى" حسب تعبيره. وتابع قائلا: "إظهار مصر بطعمها كان يحتاج إلى فريق عمل مصري، وأن مارفل سعيدة بهم جميعا".

وأضاف دياب "الحلقة الثالثة لم تصور في مصر ولكن جميع من شارك في إنجازها سعيد بها ويشعر وكأنها صورت في مصر".

صورة من فيلم مون نايت أ ب

موجة مسلسلات رمضان

وعن موجة المسلسلات التي تعرض سنوياً في كل رمضان، يقول دياب لضيق الوقت "لم أنجح في متابعة أي مسلسل، إلا أنني أنبهر دائما بحجم المجهود والعمل الذي يقدم في المسلسلات المصرية وفي النتيجة أيضا"، وأشار إلى أنه لو "يطلب اليوم من المخرج ستيفن سبيلبرغ إخراج 30 حلقة، كتابة السيناريو في 4 أشهر وإخراج العمل في خمسة أشهر، لن ينجح في تقديم النتيجة التي نراها اليوم".

وتابع " لم يتسنى لي الوقت لمشاهدة مسلسل الاختيار، لكن ومن خلال بعض الفيديوهات التي رأيتها تفاجأت بأداء الممثل المصري ياسر جلال، وبقدرته على تقديم هذا الدور.. نجح في تقديم شخصية الرئيس المصري بشكل ممتاز".

فيلم "أميرة" أنجز حبا لفلسطين

وبعد سحب فيلمه الأخير "أميرة"، من بطولة الأردنية صبا مبارك والفلسطيني علي سليمان من ترشيحات الأوسكار يقول دياب ردا على السؤال "هل أنت نادم على هذا العمل، إن "أميرة من أحب الأفلام في حياتي". وتابع قائلا "الفيلم موجود لمن يريد أن يشاهده، وسيبقى الحكم للتاريخ على هذا العمل، أنا عاشق له وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، عمل بحب لفلسطين".

وطرح فيلم أميرة قضية غاية في الحساسية وهي سعي الفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية للإنجاب من زوجاتهم عن طريق تهريب النطف وإجراء عمليات تلقيح صناعي، مما اثار موجة غضب واسعة في العالم العربي.

فارس القمر

"مون نايت" أو فارس القمر، مسلسل مؤلف من 6 حلقات، من بطولة الممثل والكاتب الأمريكي إيثان هوك الذي يلعب دور الدكتور آرثر هارو وهو عالم وزعيم طائفة بمشاركة الممثل الأمريكي من أصل غواتيمالي أوسكار إسحاق والممثلة البحرينية من أصل مصري مي القلماوي التي تلعب دور ليلى.

إلى جانب دياب شارك في الإخراج كل من جاستن بنسون مخرج الأفلام الأمريكي والمصور السينمائي آرون مورهيد والممثل جورج كلوني.

يدور مسلسل "فارس القمر" حول مارك سبيكتور، أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية أو ما بعرف بـ أزمة هوية، ويحارب المجرمين من خلال القوة التي استمدها من "خونسو"، وهو "إله القمر" لدى المصريين القدامى.