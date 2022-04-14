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أوكرانيا

شاهد: روسيا تنشر فيديو لتسليمها إمدادات طبية في خاركيف

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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جندي روسي يوزع المساعدات على السكان في مدينة خاركيف
جندي روسي يوزع المساعدات على السكان في مدينة خاركيف   -   حقوق النشر  AP Photo

بث التلفزيون الرسمي الروسي لقطات لما قيل إنها مساعدات إنسانية يوزعها الجيش الروسي على سكان مدينة خاركيف.

وأظهرت اللقطات، التي لم لايمكن التحقق منها أو من تاريخها، الجنود وهم يوزعون أكياسا على السكان من مؤخرة مركبة عسكرية.

وقال التقرير إن "الجيش الروسي يراجع بعناية كل طلب من المدنيين".

تقول الروسية يكاترينا، وهي من السكان المحليين " أن سيارات الإسعاف لا تأتي إلى هنا، لذا نمرر طلباتنا إلى الجنود، هذه هي الطريقة الوحيدة، هم يبذلون ما في وسعهم".