شاهد: روسيا تنشر فيديو لتسليمها إمدادات طبية في خاركيف

بث التلفزيون الرسمي الروسي لقطات لما قيل إنها مساعدات إنسانية يوزعها الجيش الروسي على سكان مدينة خاركيف.

وأظهرت اللقطات، التي لم لايمكن التحقق منها أو من تاريخها، الجنود وهم يوزعون أكياسا على السكان من مؤخرة مركبة عسكرية.

وقال التقرير إن "الجيش الروسي يراجع بعناية كل طلب من المدنيين".

تقول الروسية يكاترينا، وهي من السكان المحليين " أن سيارات الإسعاف لا تأتي إلى هنا، لذا نمرر طلباتنا إلى الجنود، هذه هي الطريقة الوحيدة، هم يبذلون ما في وسعهم".