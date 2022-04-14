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أوكرانيا

شاهد: أوكرانيا تنشر فيديو تزعم فيه تفجير جسر أثناء مرور مركبات روسية في خاركيف

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الخميس 14 أبريل/ نيسان 2022، مركبات عسكرية روسية تتجه نحو إيزيوم
الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الخميس 14 أبريل/ نيسان 2022، مركبات عسكرية روسية تتجه نحو إيزيوم   -   حقوق النشر  AP/AP

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الخميس صورا جوية قالت إنها تظهر مركبات عسكرية روسية على جسر مدمر في منطقة خاركيف.

وزعمت الوزارة أن قواتها فجرت الجسر بينما كانت القافلة تتجه نحو إيزيوم لتعزيز الوحدات العسكرية الروسية هناك.

أفادت وزارة الدفاع أنه تم رصد المركبات وهي تتحرك في المنطقة وتم وضع متفجرات تحت الجسر لمنع تقدمهم.

لم يتم تقديم أي معلومات حول تاريخ الصور ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من المزاعم الأوكرانية.