مثل كل عام ومع بداية أمطار الربيع، تخرج ملايين سرطانات البحر من الغابة باتجاه مياه خليج الخنازير في كوبا في رحلة محفوفة بالمخاطر للتزاوج والتكاثر.
وتثير هذه الهجرة قلق السائقين الذي يحاولون تجنب دهس هذه القشريات على الشوارع والطرق السريعة. وعليه، أصدرت بلدية المنطقة تحذيرا لتجنب السفر في ساعات الصباح والمساء، وهي أوقات العبور المفضلة لسرطان البحر.
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