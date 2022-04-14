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هجرة ملايين سرطانات البحر السنوية في بداية أمطار الربيع باتجاه مياه خليج الخنازير في كوبا، الأحد 10 أبريل 2022

مثل كل عام ومع بداية أمطار الربيع، تخرج ملايين سرطانات البحر من الغابة باتجاه مياه خليج الخنازير في كوبا في رحلة محفوفة بالمخاطر للتزاوج والتكاثر.

وتثير هذه الهجرة قلق السائقين الذي يحاولون تجنب دهس هذه القشريات على الشوارع والطرق السريعة. وعليه، أصدرت بلدية المنطقة تحذيرا لتجنب السفر في ساعات الصباح والمساء، وهي أوقات العبور المفضلة لسرطان البحر.

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