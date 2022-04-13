شاهد: روسيا تنشر فيديو تزعم أنه لاستسلام جنود أوكرانيين في ماريوبول

أظهر التلفزيون الروسي الرسمي الأربعاء ما قال إنهم جنود أوكرانيون يسيرون على طريق وأيديهم مرفوعة في الهواء وآخرين يُحملون على نقالات أو على حوامل كرسي في مدينة ماريوبول.

من اللقطات: رجل يحمل علماً أبيض على عصا في يد ومقبض نقالة في أخرى. وفي الخلفية مبنى صناعي مرتفع نوافذه مُحطمة وسقفه مفقود.

وتقول روسيا إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في المدينة الساحلية المحاصرة جنوب شرق البلاد حيث تنتشر القوات الأوكرانية في جيوب المدينة.

ولم يعلق مستشار رئاسي أوكراني على الاستسلام الجماعي المزعوم، لكنه قال في منشور على تويتر إن عناصر من اللواء 36 مشاة البحرية تمكنوا من الارتباط بقوات أوكرانية أخرى في المدينة نتيجة "مناورة محفوفة بالمخاطر".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن" 1026 جندياً من فوج مشاة البحرية الأوكراني الـ36 قاموا بتسليم أسلحتهم طوعاُ واستسلموا في مصنع للمعادن في المدينة. مشيرأ إلى أن من بين العسكريين 47 امرأة و126 ضابطاً، وأن 151 مصاباً تلقوا العلاج الطبي.

تحركت القوات الروسية في ماريوبول في أواخر شباط/ فبراير، وبدأت الوحدات في المدينة تنفد من الإمدادات.