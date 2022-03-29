بدء المفاوضات بين كييف وموسكو في إسطنبول ودول أوروبية تدعو مواطنيها إلى عدم الانخراط في الحرب

بدء المفاوضات بين كييف وموسكو في إسطنبول ودول أوروبية تدعو مواطنيها إلى عدم الانخراط في الحربمحادثة
- بدأت مفاوضات مباشرة بين الجانبين الأوكراني والروسي في إسطنبول، اليوم، الثلاثاء، وهذه هي المفاوضات الحضورية الأولى التي تقام بعد أسبوعين من الانقطاع تقريباً. وافتتح المفاوضات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تجمع بلاد علاقات جيدة بروسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات مقتضبة مساء الإثنين، قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا إن فرص التوصل إلى "خرق كبير" قليلة رغم قول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه يدرس مسألة حياد أوكرانيا بعمق، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لا يبدو جاهزاً" للموافقة على تسوية.
- دعا زيلينسي الدول الغربية إلى تشديد العقوبات المفروضة على موسكو، وحظر النفط، وطالب الدول الداعمة لأوكرانيا بمدّ جيشه بالمزيد من الأسلحة. وتابع زيلينسكي سياسة الضغط التي اعتمدها منذ بدء الحرب، حيث قال إن الأوكرانيين لا يجب أن يموتوا لأن البعض يخاف من مدّ أوكرانيا بالأسلحة المطلوبة، مضيفاً "الخوف يجعلك شريكاً" في ذلك.
- مساء الإثنين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، الخاضع لعقوبات، ومفاوضي سلام أوكرانيين عانوا من أعراض ما يشتبه في أنه تسمم هذا الشهر بعد اجتماع في كييف.
وأضافت الصحيفة أن أبراموفيتش، الذي قبل طلباً من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء الغزو الروسي، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة.
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين إن تصريحاته التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا يبقى في السلطة تعكس غضبه الأخلاقي حيال الغزو الروسي لأوكرانيا وليس تغيراً في سياسة الإدارة الأميركية حيال موسكو. وكان بايدن تعرض لضغط بعد أن أثار كلامه وابلاً من الأسئلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تحولت لتبني سياسة تسعى إلى تغيير النظام في موسكو.
ميدانياً تستمر المعارك في مناطق مختلفة من أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها لا ترى إشارات إلى تخلي الجيش الروسي عن مخططه لتطويق العاصمة كييف مؤكدة "أن العدو لم يبتعد عن العاصمة". ويقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية القريبة من كييف "تائهة ومنهكة" ومقطوعة عن القوات الأخرى. وكانت أوكرانيا أعلنت أمس "تحرير" بلدة إربين التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة.
ماكرون وبوتين سيتحادثان هاتفياً بعد ظهر الثلاثاء (الإليزيه)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور أوكرانيا
يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أوكرانيا لمناقشة "سلامة المنشآت النووية في البلاد وأمنها" على ما ذكرت الوكالة الثلاثاء.
وأوضحت الوكالة في بيان "يشكل النزاع العسكري خطراً غير مسبوق على المحطات وغيرها من المواقع في البلاد. يجب علينا اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان مواصلة عملها بشكل آمن وتقليل أخطار وقوع حوادث".
قتيلان على الأقل في القصف الروسي على مقر الإدارة الإقليمية في ميكولاييف
تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض الثلاثاء بعدما استهدفت غارة روسية مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولاييف، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس. وكانت سلطات هذه المدينة الواقعة على مقربة من أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا، أعلنت في وقت سابق أن المسعفين يبحثون عن ثمانية مدنيين وثلاثة جنود تحت الأنقاض.
وسابقاً اليوم، قال فيتالي كيم، حاكم مدينة ميكولاييف، عبر تلغرام إن مقر الإدارة المحلية الأساسي تعرض لضربة صاروخية روسية صباح الإثنين، مرجحاً أن يكون هناك بعض الأشخاص تحت الركام.
وتقع ميكولاييف بالقرب من الساحل الأوكراني، وهي المدينة الأكبر التي تفصل بين مدينة خيرسون التي يسيطر عليها الروس ومدينة أوديسا.
أوكرانيا تعلن استئناف عمليات الإجلاء عبر ممرات إنسانية
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء استئناف عمليات إجلاء السكان عبر ثلاثة ممرات إنسانية، خصوصاً من مدينة ماريوبول المحاصرة، بعد تعليقها يوما خشية من "استفزازات" روسية.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريشتشوك في مقطع فيديو نشر على تلغرام "تم الاتفاق على ثلاثة ممرات إنسانية لليوم".
إردوغان للوفدين الروسي والأوكراني: للطرفين مخاوف شرعية
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء لدى استقباله الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول حيث تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب بينهما، إن لدى روسيا وأوكرانيا "مخاوف مشروعة"، داعياً الجانبين إلى "وضع حد لهذه المأساة".
وأضاف إردوغان الذي وصف الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بـ"الصديقين المهمين"، إن إحراز تقدم في الاجتماع الذي يبدأ في مفاوضات إسطنبول سيمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي البلدين.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الوفدين بعد هذا اللقاء في قصر دولما بخشة في إسطنبول حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية.
أمنستي: أوكرانيا تكرار للحرب في سوريا
حذّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" خلال تقديمها في جوهانسبرغ الثلاثاء تقريرها للعام 2021-2022 من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو "تكرار" للحرب في سوريا، مشيرة إلى أن النزاع المستمرّ منذ أكثر من شهر في الجمهورية السوفياتية السابقة يشهد "تزايداً في جرائم الحرب".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار لوكالة فرانس برس إنّ "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا".
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اليابان تعتزم مطالبة الشركات برفض الروبل
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، الثلاثاء، إنه سيُطلب من الشركات اليابانية الرد بالرفض إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل في المعاملات الاقتصادية، خصوصاً في قطاع الطاقة.
وطالبت روسيا الأسبوع الماضي الدول "غير الصديقة" بالدفع بالروبل وليس اليورو مقابل غازها في أعقاب اتحاد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على فرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا.
من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان الثلاثاء إن اليابان ستحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا اعتباراً من الخامس من أبريل-نيسان، وذلك في أحدث تحركاتها ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الوزارة إن العناصر المحظورة تشمل سلعاً فاخرة من السيارات والدراجات النارية والمشروبات الكحولية ومستحضرات التجميل والأزياء والقطع الفنية.
زيلينسكي يدعو إلى حظر النفط الروسي
حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية الإثنين على تشديد العقوبات سريعاً ضد روسيا، بما يشمل حظر النفط، كي تكون لموسكو الحرية في تصعيد تصرفاتها حيال بلاده. وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة للأوكرانيين وهو يبدو عليه الغضب بوضوح إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما تلاه الغزو.
وقال زيلينسكي "بدأت حرب مكتملة الأركان. الآن هناك العديد من التلميحات والتحذيرات عن فرض عقوبات يفترض أن تكون أكثر صرامة، مثل حظر على الإمدادات النفطية الروسية إلى أوروبا، إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية".
وأضاف الرئيس الأوكراني سائلاً: أليس كل ما فعله الجيش الروسي حتى الآن مبرراً لحظر النفط؟ أليست قنابل الفوسفور مبرراً؟ أليس قصف منشأة إنتاج مواد كيميائية أو قصف محطة طاقة نووية مبرراً؟"
بيسكوف: روسيا لن تستخدم النووي إلا في حالة "تهديد وجودي"
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع بي.بي.إس أجريت الإثنين إن روسيا لن تلجأ إلى الأسلحة النووية إلا في حالة كان هناك "تهديد وجود" لبلاده، لا بسبب النزاع الحالي مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف "أي نتيجة للعملية (في أوكرانيا)، بالطبع ليست سببا لاستخدام سلاح نووي... لدينا مفهوم أمني ينص بوضوح شديد على أنه عندما يكون هناك فقط تهديد لوجود الدولة، في بلدنا، يمكننا استخدام، وسنستخدم بالفعل، الأسلحة النووية للقضاء على التهديد لوجود بلدنا".
دول أوروبية تدعو مواطنيها إلى عدم الانخراط في الحرب
دعت سبع دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الإثنين، مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوّعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول. وجاء في بيان نُشر بعد اجتماع لمجموعة "فاندوم" نشرته وزارة العدل البلجيكية أن وزراء الدول السبع "أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام" إلى صفوف المقاتلين المتطوّعين.