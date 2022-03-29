بدء المفاوضات بين كييف وموسكو في إسطنبول ودول أوروبية تدعو مواطنيها إلى عدم الانخراط في الحرب

11:35

قتيلان على الأقل في القصف الروسي على مقر الإدارة الإقليمية في ميكولاييف

تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض الثلاثاء بعدما استهدفت غارة روسية مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولاييف، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس. وكانت سلطات هذه المدينة الواقعة على مقربة من أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا، أعلنت في وقت سابق أن المسعفين يبحثون عن ثمانية مدنيين وثلاثة جنود تحت الأنقاض.

وسابقاً اليوم، قال فيتالي كيم، حاكم مدينة ميكولاييف، عبر تلغرام إن مقر الإدارة المحلية الأساسي تعرض لضربة صاروخية روسية صباح الإثنين، مرجحاً أن يكون هناك بعض الأشخاص تحت الركام.

وتقع ميكولاييف بالقرب من الساحل الأوكراني، وهي المدينة الأكبر التي تفصل بين مدينة خيرسون التي يسيطر عليها الروس ومدينة أوديسا.