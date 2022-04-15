بعد دعوتها الفرنسيين بمساعدتها ماليا .. مرشحة حزب الجمهوريين تستلم مئات الشيكات بقيمة "صفر" يورو

أرسل مئات الفرنسيين شيكات بقيمة "صفر يورو" إلى فاليري بيكريس، مرشحة حزب الجمهوريين اليميني المحافظ بعد دعوتها المواطنين تقديم مساعدة "طارئة" يوم الإثنين لتسديد ديونها التي تصل 5 ملايين يورو" بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وفشلت بيكريس مرشحة حزب الجمهوريين في الحصول على نسبة 5 بالمئة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وهو السقف الأدنى والمطلوب من الحكومة الفرنسية للمساعدة بسداد تكاليف حملتها الانتخابية، وحصلت المرشحة اليمنية على 4.7 من الأصوات وهي نسبة متدنية للحزب.

وقالت بيكريس: "أحتاج إلى مساعدتكم الطارئة إلى غاية الـ 15 مايو-أيار" كما أعلنت عن منصة إلكترونية بإسمها على الإنترنت مخصصة للتبرعات، مشيرة إلى أن "استمرار الجمهوريين بات على المحك، ونفس الشيء ينطبق على بقاء اليمين الجمهوري".

وانتشرت تغريدات ساخرة، تضمنت صورا فوتوغرافية لشيكات بقيمة "صفر يورو" تم إرسالها كمساعدة لبيكرس.

بينما سخر البعض الآخر من طلبها المساعدة، علما أن بيكرس كانت قد اقترحت في حملتها زيادة ساعات العمل الأسبوعية إلى 39 ساعة. وغرد فرنسي " من المهين أن تكوني فقيرة، أليس كذلك؟هل تريدين أن نطلب منك العمل 15 ساعة في الأسبوع في كل مرة نتبرع فيها؟

تشغل بيكريس منصب رئاسة منطقة إيل دو فرانس بما فيها باريس منذ 2015، كما شغلت عدة حقائب وزارية خلال فترة الرئيس نيكولا ساركوزي منها: وزارة التعليم العالي والميزانية، إضافة إلى منصب الناطقة الرسمية باسم الحكومة عامي 2011 و2012.

وكان ساركوزي قد غير اسم الحزب من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى الجمهوريون في 30 مايو/أيار 2015. كما طلب مراجعة لوائح الحزب التنظيمية عام 2017.