شاهد: مواجهة جديدة بين لوبن ومواطنة فرنسية ترتدي الحجاب

شهد اليوم الجمعة مواجهة كلامية بين المرشحة الفرنسية اليمينية مارين لوبن وإحدى المواطنات المسلمات بشأن ارتداء الحجاب.

وتُعرف المرشحة المتطرفة، التي ستنافس الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، بمواقفها المتشددة تجاه المهاجرين والإسلام وارتداء الحجاب.

وقالت لوبن للسيدة المحجبة خلال جولة انتخابية لها في مدينة أفينيون: "أنت تعلمين جيداً أن هناك عدد معين من الأحياء (في فرنسا) يتم فيها عزل النساء غير المحجبات".

وأضافت: "يتم الحكم عليهن لأنهن لا يرتدين الحجاب، وهنا في فرنسا، لا أريد أن يكون هناك امرأة واحدة يُحكم عليها لأنها ترفض (الحجاب)".

وشهدت جولة لوبن هتافات من بعض المناهضين لها والذين قالوا " كلنا أبناء مهاجرين، الجيل الأول والثاني والثالث ..."، وردت عليهم بالقول "أغربوا عن وجهي".

وأعلنت لوبن سباقاً أنها ستحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وستفرض غرامة مالية لمعاقبة النساء اللواتي لا تحترمن هذا الحظر في حال فوزها بالرئاسة.

وقالت قبل الجولة الأولى أن عمليات استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 85 بالمئة من الفرنسيين يمانعون ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي وجود منافسة شديدة بين ماكرون ولوبن قبل الجولة الثانية التي ستقام فيوم 24 أبريل نيسان، مع وجود مؤشرات على أن الرئيس يتقدم بـ53% مقابل 47% للوبن.