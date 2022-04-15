شاهد: صلاة خاصة أمام كاتدرائية نوتردام في الذكرى الثالثة لحريقها

أقامت إدارة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس أول صلاة لها منذ اندلاع الحريق المروع الذي لحق بالكنيسة عام 2018.

ويمثل اليوم الجمعة العظيمة لدى الكاثوليك وهو أيضاً الذكرى الثالثة للحريق الذي نتج عنه إغلاق الكاتدرائية لأبوابها من أجل عمليات الإحلال والترميم.

وبدأت نوتردام تسترد تدريجياً رونقها بفضل العمل اليومي الدؤوب لجيش من الحرفيين وسط غابة من السقالات، على أن تحتضن المؤمنين والزوار مجدداً في الموعد المحدد لافتتاحها عام 2024.

وأعلنت الجهة الحكومية المسؤولة عن ورشة ترميم الكاتدرائية قبل أيام أن أعمال "إزالة الغبار والتنظيف الداخلي للأقواس والجدران والأرضية" التي يفترض أن تكتمل قريباً، بالإضافة إلى تجهيز الأقواس لبنائها مجدداً، "أعادت إلى الكاتدرائية بياضها الأصلي".

والتهم حريق ضخم في 15 نيسان/أبريل 2019 الكاتدرائية التي تُعتبر تحفة من الطراز القوطي، وتسببت ألسنة النار في انهيار سقيفتها وبرجها الشهير (أو السهم) وساعتها وقسم من قبّتها وسط ذهول ملايين الناس في كل أنحاء العالم.

وكان عدد زوار الكاتدرائية قبل الحريق يصل إلى نحو 12 مليوناً في العام، وكانت تحتضن سنوياً 2400 قداس و150 حفلة موسيقية.