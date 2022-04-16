الغزو الروسي لأوكرانيا: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد

قصفت روسيا مصنعا للصواريخ الأوكرانية بعد خسارتها سفينة القيادة لأسطولها في البحر الأسود "موسكفا" بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحرب ستكون أقصر بكثير إذا حصل على الأسلحة المطلوبة.

واكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن السفينة القاذفة للصواريخ "موسكفا" التي يبلغ طولها 186 مترا أصيبت بصاروخين أوكرانيين.

وقال مسؤول عسكري أوكراني إنه خلافا لما أعلنته موسكو، لم يتم إنقاذ طاقمها الذي يتألف من حوالى 500 رجل، حسب البيانات المتوافرة.

وكانت روسيا التي قالت إن هذه البارجة أصيبت "بأضرار جسيمة" بسبب حريق وغرقت أثناء قطرها، أكدت أنه تم إجلاء الطاقم.

وإليكم آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا