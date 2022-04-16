الغزو الروسي لأوكرانيا: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد

الغزو الروسي لأوكرانيا: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلادمحادثة
قصفت روسيا مصنعا للصواريخ الأوكرانية بعد خسارتها سفينة القيادة لأسطولها في البحر الأسود "موسكفا" بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحرب ستكون أقصر بكثير إذا حصل على الأسلحة المطلوبة.
واكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن السفينة القاذفة للصواريخ "موسكفا" التي يبلغ طولها 186 مترا أصيبت بصاروخين أوكرانيين.
وقال مسؤول عسكري أوكراني إنه خلافا لما أعلنته موسكو، لم يتم إنقاذ طاقمها الذي يتألف من حوالى 500 رجل، حسب البيانات المتوافرة.
وكانت روسيا التي قالت إن هذه البارجة أصيبت "بأضرار جسيمة" بسبب حريق وغرقت أثناء قطرها، أكدت أنه تم إجلاء الطاقم.
وإليكم آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
رجال الإنقاذ ومسعفون يعملون في موقع انفجار في ضواحي كييف
قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في منشور على الإنترنت إن رجال الإنقاذ ومسعفين يعملون في موقع انفجار وقع في وقت مبكر يوم السبت في ضواحي العاصمة الأوكرانية.
وأضاف في منشور على تطبيق تليغرام أن الانفجار وقع في حي دارنيتسكاي في جنوب شرق كييف على ضفاف نهر دنيبرو.
وذكر أنه تم التأكد من وجود مصابين.
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد
ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سُمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد.
وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت.
ولم يصدر تأكيد رسمي للانفجارات.
روسيا تضيف مزيدا من منتقديها المؤثرين إلى لائحة "العملاء للخارج"
أضافت روسيا الجمعة مزيدا من الشخصيات المؤثرة، بينهم مؤثرون على موقع يوتيوب وصحافيون وعلماء سياسية ينتقدون الكرملين إلى لائحتها ل"العملاء للخارج" وسط موجة من القمع منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.
وأدرجت وزارة العدل الروسية تسعة أشخاص جدد على هذه اللائحة التي تضم حاليا أكثر من 140 شخصية وإعلاميا. ويخضع هؤلاء لقيود عدة وإجراءات قاسية وهم مهددون بعقوبات شديدة.
بين الشخصيات الجديدة التي اضيفت الى اللائحة، المؤثر على يوتيوب يوري دود وهو صحافي اشتهر في جميع أنحاء روسيا بفضل مقابلاته وأفلامه الوثائقية التي تتناول مواضيع حساسة مثل القمع الستاليني والتجاوزات الاستبدادية في روسيا.
روسيا تحذر واشنطن من "عواقب" زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن روسيا قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري تحذر الحكومة الأميركية من "عواقب غير متوقعة" بعد الزيادة الكبيرة في مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن موسكو تحذر في هذه المذكرة الدبلوماسية، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من إرسال أسلحة "أكثر حساسية" إلى أوكرانيا، معتبرة أن هذه المعدات العسكرية "تؤجج" التوتر وقد تؤدي إلى "عواقب غير متوقعة".
وجاء تحذير موسكو بينما تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك مروحيات وناقلات جند مدرعة.
ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية بأكثر من مليار يورو لأوكرانيا
أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تخطط للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسط شكاوى كييف من عدم تلقيها أسلحة ثقيلة من برلين.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة فرانس برس إن برلين قررت زيادة مساعداتها الدولية في قطاع الدفاع "إلى ملياري يورو"، مع تخصيص الجزء الأكبر "على شكل مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا".
وأكد وزير المال كريستيان ليندنر على تويتر أن مبلغ الملياري يورو "سيذهب بشكل أساسي إلى أوكرانيا".
ويجب أن تستخدم أوكرانيا هذه الأموال لتمويل شراء معدات عسكرية بشكل أساسي. وستدرج الأموال في ميزانية مكملة لهذا العام.
وتأتي الخطوة في أعقاب انتقادات متزايدة من أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية مثل بولندا ودول البلطيق للنقص الواضح في دعم تسليح كييف.