بالفيديو: خمسة قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية

قتل خمسة أشخاص على الأقل الأحد وأصيب 13 بجروح في ضربات جوية على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا تسببت في اندلاع حرائق، على ما أفاد مسعفون وكالة فرانس برس.

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس صوت إطلاق نار ورأوا خمسة حرائق تنتشر في مناطق سكنية في وسط خاركيف. وكانت سيارات الإطفاء تعبر المدينة في كل الاتجاهات من أجل الوصول إلى الشقق المحترقة.

وفي اللحظات التي أعقبت القصف، ساد ذعر بين المارة الذين كانوا يفرون من المكان فيما انطلقت السيارات مسرعة.

ورأى مراسلو وكالة فرانس برس في المكان معطفا ملطخا بالدماء بجوار بركة من الدم على الأرض. وقال أحد السكان إنه سمع سقوط ما بين ستة وثمانية صواريخ.

وقال مكسيم خوستوف رئيس هيئة الإنقاذ الإقليمية إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 13 بجروح.

وتسببت قوة الانفجارات في تهدم أسطح بعض المنازل ما أدى إلى تساقط الركام على الطريق تحتها.