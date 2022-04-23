شاهد: روسيا تنشر فيديوهات لطائرات هجومية من طراز "كاي ايه-52" خلال تنفيذ مهمة عسكرية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية هذا السبت صورا وفيديوهات لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "كاي ايه-52، خلال تنفيذ مهمة عسكرية في أوكرانيا، ولكن من دون تحديد تاريخ المهمة العسكرية.

وتمّت الإشارة إلى أن المروحيات دمرت دبابة وناقلة جنود مدرعة ومعقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف استهداف أكثر من 11 هدف عسكري خلال القصف وقد تمّ ذلك بواسطة صواريخ عالية الدقة أطلقها الجيش الروسي من الجو خلال الليل.

وفي سياق آخر، قال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك إن القوات الروسية واصلت يوم السبت قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة في شرق البلاد وإنها تكثف القصف.

وأضاف غايداي أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، ولكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة. وتنفي روسيا استهداف المناطق السكنية.