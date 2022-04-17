البابا فرنسيس يدعو إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس وينتقد روسيا ضمنيا

دعا البابا فرنسيس الأحد في مناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس حيث خلفت صدامات عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة الأقصى.

وقال البابا من الفاتيكان "أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم".

وأضاف أمام حوالى 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس "نطلب السلام من أجل القدس والسلام لمن يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين".

كما صلى البابا من أجل "السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع".

انتقاد روسيا

وحث البابا فرنسيس زعماء العالم على الاستماع لمناشدات الشعب من أجل السلام في أوكرانيا وانتقد روسيا ضمنيا لجر البلاد إلى صراع "قاس لا منطق فيه".

وقال "عيوننا أيضا في ذهول في عيد قيامة الحرب هذا. نرى أكثر مما يجب من الدماء وأكثر مما يجب من العنف. قلوبنا أيضا مملوءة بالخوف والأسى مع اضطرار العديد من إخواننا وأخواتنا لحبس أنفسهم بعيدا ليكونوا آمنين من القصف".

وقال إن أوكرانيا "منهكة للغاية من العنف والدمار الذي تسببت فيه الحرب القاسية التي لا منطق فيها والتي انجرت إليها".

وتصف موسكو تحركها في أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير شباط بأنه "عملية عسكرية خاصة". ورفض فرنسيس بالفعل هذا الوصف وقال إنها حرب مستخدما من قبل ألفاظا مثل غير مبررة وعدوان وغزو.

وقال يوم الأحد "فليكن هناك قرار بالسلام. من فضلكم، توقفوا عن استعراض العضلات بينما الناس تعاني" ثم شكر من استقبلوا اللاجئين من أوكرانيا الذين توجه أغلبهم إلى بولندا.

تماسك البابا فرنسيس، الذي يعاني من آلام في الساق، جيدا خلال قداس طويل ثم جاب الساحة بين الحشد وفي شارع قريب وهو جالس في سيارة مكشوفة.

وبعدها قرأ أغلب خطابه من الشرفة جالسا ولم يقف إلا في البداية وفي المباركة النهائية.

وقال البابا وهو ينظر للساحة التي ملأتها زهور تبرعت بها هولندا "أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الحرب!.. لنلتزم جميعا بالتماس السلام وطلبه. نطلب بصوت عال السلام، من الشرفات وفي الشوارع! ربما يسمع زعماء العالم مناشدات الشعب للسلام".

وتابع قائلا "أحمل في قلبي جميع الضحايا الأوكرانيين العديدين، وملايين اللاجئين والنازحين في داخل البلاد، والعائلات المشتتة، وكبار السن الذين بقوا وحدهم، والنفوس المحطمة والمدن المدمرة".