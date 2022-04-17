الغزو الروسي لأوكرانيا: لا اتفاق على ممرات إنسانية وروسيا تعلن تدمير مصنع ذخيرة بالقرب من كييف

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك يوم الأحد إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع روسيا يوم الأحد بشأن القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب.

وقالت في حسابها على تليغرام "لم نتمكن من الاتفاق ... بشأن وقف إطلاق النار على ممرات الإجلاء. لهذا السبب للأسف لن نفتح ممرات إنسانية اليوم".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف يوم الأحد إن القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كوناشينكوف "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة كييف".

وكان إيغور سابوجكو رئيس بلدية بروفاري قال في وقت سابق يوم الأحد إن هجوما صاروخيا وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد وتسبب في تدمير البنية التحتية في المدينة.

وإليكم آخر التطورات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا