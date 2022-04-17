الغزو الروسي لأوكرانيا: لا اتفاق على ممرات إنسانية وروسيا تعلن تدمير مصنع ذخيرة بالقرب من كييف

الغزو الروسي لأوكرانيا: لا اتفاق على ممرات إنسانية وروسيا تعلن تدمير مصنع ذخيرة بالقرب من كييفمحادثة
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك يوم الأحد إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع روسيا يوم الأحد بشأن القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب.
وقالت في حسابها على تليغرام "لم نتمكن من الاتفاق ... بشأن وقف إطلاق النار على ممرات الإجلاء. لهذا السبب للأسف لن نفتح ممرات إنسانية اليوم".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف يوم الأحد إن القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال كوناشينكوف "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة كييف".
وكان إيغور سابوجكو رئيس بلدية بروفاري قال في وقت سابق يوم الأحد إن هجوما صاروخيا وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد وتسبب في تدمير البنية التحتية في المدينة.
وإليكم آخر التطورات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا تقول إنها "دمّرت" مصنعا عسكريا خارج كييف
قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إنها قصفت مصنعا عسكريا خارج كييف فيما تكثف موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية.
وأفادت الوزارة في بيان على تلغرام "خلال الليل، دمرت صواريخ جو عالية الدقة مصنعا للذخيرة قرب بلدة بروفاري في منطقة كييف".
لا إجلاء لمدنيين من شرق أوكرانيا الأحد في غياب اتفاق مع الروس
أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.
وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك على تلغرام "هذا الصباح، فشلنا في التفاوض مع المحتلين على وقف إطلاق النار على ممرات الإخلاء. لهذا السبب، للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم".
بريطانيا: روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي
قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الأحد إن روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي-الأطلسي وتأكيد هيمنتها الإقليمية، حتى مع تحول تركيز العمليات الروسية إلى شرق أوكرانيا.
وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القوات الروسية مستمرة في إعادة نشر المعدات القتالية وأجهزة الدعم من روسيا البيضاء باتجاه شرق أوكرانيا بما في ذلك المواقع القريبة من خاركيف وسيفيرودونيتسك.
وأضافت أن المدفعية الروسية تواصل قصف المواقع الأوكرانية في أنحاء شرق البلاد حيث تخطط روسيا لاستئناف هجماتها.