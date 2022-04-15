الغزو الروسي لأوكرانيا: سماع دوي انفجارات قوية في كييف بعد غرق سفينة حربية روسية

الغزو الروسي لأوكرانيا: سماع دوي انفجارات قوية في كييف بعد غرق سفينة حربية روسيةمحادثة
سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد بينما يستعد السكان لهجمات روسية جديدة بعد غرق السفينة الحربية الروسية الرئيسية في البحر الأسود عقب نشوب حريق.
ويبدو أن الانفجارات التي سمع دويها من أعنف ما شهدته منطقة العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية في وقت سابق هذا الشهر استعدادا لمعارك في الجنوب والشرق.
وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن غرق السفينة موسكفا، قائلة إن السفينة الروسية الرئيسية في البحر الأسود التي تعود إلى الحقبة السوفيتية أصيبت بأحد صواريخها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة غرقت في ساعة متأخرة من مساء الخميس أثناء قطرها إلى الميناء.
وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء أكثر من 500 من أفراد طاقم الطراد الصاروخي بعد انفجار ذخيرة على متنه، دون الاعتراف بتعرضه لهجوم. وتقول أوكرانيا إنها أصابت السفينة الحربية بصاروخ نبتون المضاد للسفن والمصنوع محليا.
وإليكم آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
وزير: على الألمان توفير الطاقة للضغط على روسيا
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن على الألمان البدء في توفير استهلاك الطاقة الآن ليصبحوا أكثر استقلالا عن الوقود الأحفوري الروسي، إذ يبحث البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا عن طرق لخفض واردات الغاز والنفط من روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.
ومع تزايد عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا من جراء الغزو، تتعرض ألمانيا لضغوط لتحرير نفسها من الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، إذ يقول منتقدون إن إيراداتهما تزود موسكو بأموال ضرورية لشن الحرب.
وقال هابيك إن ألمانيا يمكنها أن تصبح أقل اعتمادا على الواردات الروسية إذا قلل المواطنون من استهلاكهم للطاقة، مقترحا استخدام القطارات أو ركوب الدراجات الهوائية بدلا من قيادة السيارات كلما تسنى ذلك.
وأضاف هابيك في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية "كل كيلومتر لا تقطعونه بالسيارة يسهم في تسهيل الابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية. كما أننا نحمي بذلك المناخ أيضا".
روسيا تعلن غرق الطراد "موسكفا" وأوكرانيا تؤكد استهدافه
منيت روسيا بواحدة من أكبر خسائرها في العتاد منذ بداية غزوها أوكرانيا مع غرق الطراد "موسكفا"، فيما يخوض المدافعون عن ماريوبول معارك طاحنة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس أن الطراد "موسكفا"، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، غرقت بعدما تعرضت لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة التي أوردت تصريحها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء أنه "خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته، فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة وسط البحر الهائج".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل ذلك "احتواء" الحريق المندلع على متن الطراد الذي كان لا يزال "عائما"، مؤكدة أنها تجري تحقيقا حول أسباب الحريق.