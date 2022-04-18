وفاة ابن نجم البرتغال ومانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو

أعلن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو الإثنين وفاة أحد توأميه الحديثي الولادة في منشور على تويتر.

وقال النجم البرتغالي في منشور مشترك مع صديقته الأرجنتينية المولد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيس "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا (الصبي)"، واصفاً هذه اللحظة بـ"أسوأ ألم يمكن أن يشعر به أيّ والدين" ومطالباً بالخصوصية في هذا الوقت الصعب.

وأضاف الثنائي الذي أعلن في نهاية العام الماضي أنه كان يتوقع ولادة توأمين "فقط ولادة ابنتنا الصغيرة تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بقليل من الأمل والسعادة".

وصاحب الكرة الذهبية خمس مرات، البالغ من العمر 37 عاماً، أباً لأربعة أطفال، بينهم ثلاثة قبل لقائه بجورجينا رودريغيس، من أمهات مجهولات الهوية.