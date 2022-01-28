كريستيانو رونالدو يتحدث عن عشقه لدبي ويؤكد أن العقل السليم في الجسم السليم

ترك كريستيانو رونالدو صقيع شمال إنجلترا مفضلا قضاء عطلته الشتوية في دبي، فبعد فوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف على وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، أعطى رالف رانجنيك لاعبي مانشستر يونايتد الإذن للتمتع بأشعة الشمس.

أعرب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي زار دبي مؤخرا عن حبه لدبي التي يجد فيها أجمل أنواع الترحيب وأوضح رونالدو أن الأشخاص في دبي يعاملونه بمنتهى اللطف، كما أكد عشقه لثقافة البلد، التي اعتبرها "لطيفة"، مشيرا إلى أنه يزور دبي كل سنة. وقال رونالدو: "أعتقد أن دبي تقوم بعمل لا يصدق لجعل كل هذه البلدان معا"، في إشارة لتعدد الثقافات التي تصل إلى 192 ثقافة مختلفة، مضيفا: "أعتقد أنني لست متفاجئا، لأن في دبي دائما ما يجلبون شيئًا فريدًا ومختلفًا ومذهلًا على الطاولة... وما يتعلق بما قاموا به في المعرض هنا لأول مرة رائع، فمن المدهش أن تجمع كل الثقافات معًا لتتعلم من بعضها البعض".

ونشر رونالدو صورة له إلى جانب أبنائه مشيرا إلى أنه في فترة راحة واستجمام ويستمتع بالأجواء، خصوصا أن دبي في هذه الفترة تتميز بدرجات الحرارة المعتدلة والأجواء المشمسة والدافئة بينما تشهد في القارة الأوروبية ومناطق عدة في العالم عواصف ثلجية.

كما أوضح رونالدو لمتابيعه أنه في دبي حيث انضم لعدد من زملائه في بعض التدريبات في الطقس الدافئ خاصة وأن الدوري الانجليزي متوقف في الوقت الراهن إلى غاية الـ 8 فبراير-شباط المقبل.

وأكد كريستيانو رونالدو أمام عشاقه أن الصحة أهم شيء حيث أوصى بضرورة الاعتناء بالجسم والعقل ومحاولة تعليم الأولاد ضرورة الاعتناء بالجسم والأكل الجيد والشرب الجيد والنوم الجيد إضافة إلى التدريب والاستماع إلى نصائح الاباء الجيدة، موضحا أنه يقوم بذلك وهو ما زال يلعب رغم بلوغه 37 عاما.