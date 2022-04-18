شاهد: تواصل أعمال إزالة الألغام في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

نشرت دائرة الطوارئ الأوكرانية الاثنين شريط فيديو يظهر أعمال إزالة الألغام التي يتم تنفيذها في مدينة تشيرنيهيف، شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت خدمة الطوارئ إن مجموعات عمل متخصصة بالمتفجرات من فينيتسا، وفولين، وبولتافا، وكيروفوهراد، وخميلنيتسكي، ولوهانسك تواصل مساعدة فنيي هذا المجال في تشيرنيهيف على إزالة العبوات الناسفة وتحييدها.

وشارك ما مجموعه 44 شخصاً و 17 وحدة من المعدات الخاصة.

تقع تشيرنيهيف بين نهري ديسنا ودنيبر، وتمتد على أحد الطرق الرئيسية التي استخدمتها القوات الروسية التي غزتها من بيلاروس في 24 شباط/ فبراير، حين كان الكرملين يأمل بتوجيه ضربة عسكرية صاعقة إلى العاصمة كييف، التي تبعد نحو 91 ميلاً (147 كيلومترا) .