نرصد في هذه اللقطات المتنوعة احتفالات عيد الفصح من أماكن متفرقة حول العالم.

في الفاتيكان دعا البابا فرنسيس الأحد إلى السلام في أوكرانيا خلال خطاب عيد الفصح التقليدي في ساحة القديس بطرس كما دعا إلى حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس في خضم الأحداث التي تشهدها المدينة المقدسة.

أما على الحدود الأوكرانية البولندية واصل اللاجئون الأوكرانيون العبور إلى بولندا الأحد وسط احتفالات عيد الفصح. على الجانب البولندي من الحدود، تحدث اللاجئون عن أمانيهم في عيد الفصح خلال إعداد متطوعين وجبة عيد الفصح التقليدية لرفع معنوياتهم.

في العراق تجمع مسيحيون عراقيون في كنيسة الروم الكاثوليك وسط بغداد لأداء قداس عيد الفصح وسط إجراءات أمنية.

و رغم الوضع الأمني ​​غير المستقر في إقليم روتشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الصراع مع حركة 23 مارس، احتفل سكان روتشورو بعيد الفصح مع النازحين من القرى المجاورة.