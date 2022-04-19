شاهد: حكومة باكستان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أفاد التلفزيون الرسمي في باكستان بأن الحكومة الجديدة للبلاد أدت اليمين الدستورية في مراسم أقيمت يوم الثلاثاء.

يأتي أداء الحكومة الجديدة المشكلة من أحزاب سياسية متحالفة اليمين الدستورية بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان.

ولم يتم بعد الإعلان عن الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.

يتولى شهباز شريف رئاسة الوزراء في باكستان وسط أزمة سياسية، يتوقع أن تمتد لشهور، بينما توعّد سلفه الذي أطيح به عمران خان بنقل المعركة إلى الشارع.