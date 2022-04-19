شاهد: الشرطة تحجز أطنانا من الكوكايين في الإكوادور

أعلنت سلطات الإكوادور حجز حوالي 2.8 طن من مخدر الكوكايين، تقدر قيمته بنحو 92 مليون دولار، في ميناء غاياكيل. واعتقلت الشرطة مشتبها به على علاقة بعملية حجز الحمولة، التي تم شحنها باتجاه مدينة أنتويرب البلجيكية.

وكتبت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر "تم ضبط طنين وأربعمئة وثمانية وخمسين كيلوغراما من الكوكايين".

عثرت الشرطة أثناء تفتيشها حاوية على 2461 رزمة كوكايين مخبأة في شحنة من الموز الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد.

صادرت الإكوادور عام 2021 كمية قياسية بلغت 210 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، وحجزت أكثر من 70 طنا منذ مطلع العام.

كانت الإكوادور في السابق بلد عبور وتخزين، وتقع بين كولومبيا وبيرو المنتجين الرئيسيين للكوكايين، لكنها صارت تواجه تهريبا واسع النطاق عبر موانئها على المحيط الهادئ إضافة إلى تجارة الكوكايين بالتجزئة محليا في سوق استهلاك متنامية.