شاهد: مهرجان سينما الجنوب في فرنسا يسلط الضوء على الأفلام الجزائرية في الذكرى الـ60 لإتفاقيات إيفيان

تقام النسخة الـ 22 من مهرجان سينما الجنوب في مدينة ليون الفرنسية من 27 إلى 30 أبريل- نيسان في معهد لوميير. المهرجان المنظم من طرف دار Regard Sud ومعهد لوميار يكرم الأفلام من المغرب العربي والشرق الأوسط. هذه النسخة ستخصص حيزا هاما للسينما الجزائرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 60 لإتفاقيات إيفيان التي أنهت الحرب الإستعمارية في الجزائر.

سيعرض المهرجان 9 أفلام طويلة من تونس والمغرب والجزائر والأردن ومصر والعراقولبنان في معهد لوميير، مسقط رأس الفن السابع.

واحد، اثنان ثلاثة، تعيش الجزائر!

يفتتح فيلم هليوبوليس للمخرج جعفر قاسم، الجزء المخصص للسينما الجزائرية. يتطرق فيلم هليوبوليس لأحداث 8 مايو- أيار في كل من سطيف وقالمة وخراطة. كما ستم عرض الفيلم الشهير "سنوات الجمر" لمخرجه محمد لخضر حمينة الحائز على السعفة الذهبية لمهرجان كان في العام 1975.

هذه النسخة من المهرجان ترعاها منتجة الأفلام التونسية درة بوشوشة التي شاركت في إنتاج العمل المصري سعاد لمخرجته أيتن أمين.

يحاول المهرجان تعريف الجمهور بالمواهب الجديدة للفن العربي السابع. وتم تضمين خمسة أفلام طويلة في برنامج المهرجان هذا العام. من بينها الفيلم اللبناني "كوستا برافا للمرجة منا عقل. عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان لندن السينمائي وفاز بجائزة الجمهور.

ومن المغرب، اختار المهرجان فيلم خريف شجر التفاح للمخرج محمد مفتخر. الفيلم يصور رحلة البحث عن الأب. ومن الأردن يشارك فيلم فرحة للمخرجة دارين سلام.

يحاول مهرجان سينما الجنوب الذي كانت أول إنطلاقته في العام 1999، إعطاء الفرصة للمخرجين الشباب وبرمجة الأفلام التي لم تحوز على فرص كبيرة للعرض في قاعات السينما وعلى القنوات التلفزيونية بشكل كبير.