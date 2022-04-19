الشرطة الأفغانية: ثلاثة انفجارات في مدرسة للصبيان في كابول

هزّت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين الثلاثاء في حي شيعي في أفغانستان، ما أسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما أعلنت الشرطة. وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران على تويتر إن الانفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد وأدت إلى "سقوط ضحايا في أوساط أشقائنا الشيعة". وأعلنت الشرطة عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 11 بجروح، في الانفجارين.

تقع المدرسة في حي دشت برجي في غرب العاصمة الذي يشكل أفراد أقلية الهزارة الشيعية معظم سكانه وسبق لتنظيم الدولة الإسلامية أن استهدفه.

ووقعت انفجارات الثلاثاء لدى انتهاء التلاميذ من حضور صفوفهم الصباحية، وفق ما أفاد شاهد عيان فرانس برس.