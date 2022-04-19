شاهد: جمعية خيرية تركية تقيم إفطارا لأيتام سوريين في مدينة إدلب

تجمع أطفال يتامى من السوريين حول مائدة إفطار، نظمتها جمعية دينية تركية في قرية البردقلي في ريف إدلب شمال سوريا. وقال المسؤول في الجمعية محمد سعيد إن المناسبة تهدف إلى جمع 1200 يتيم من المخيمات التي تؤوي العائلات السورية النازحة شمال سوريا، لتتاح لهم ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية، والحصول على وجبة إفطار مدة يومين.

وكان لهذه المناسبة الأثر الإيجابي لدى الأطفال بحسب محمد سعيد، وتبين أنها رفعت معنويات الأطفال اليتامى، الذين يعيش معظمهم في مخيمات متجاورة، لا توجد فيها مثل تلك الأنشطة المقترحة.