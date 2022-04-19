شاهد: كما في كل عام .. المصريون يحتفلون برمضان مع موائد إفطار مجانية

شهدت ضاحية المطرية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة مأدبة إفطار جماعية في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان.

وعادة ما تشهد العاصمة المصرية هذا النوع من الولائم في رمضان وهو ما يعرف محلياً باسم موائد الرحمن.

ومُدت طاولة طويلة في أحد الشوارع تحلق حولها مئات الصائمين.

يقول إيهاب الشحات، منظم الإفطار، إن الفكرة من المأدبة الجماعية ليست الطعام والشراب فحسب، بل مشاركة 3000 شخص، من دين ووجنسية واحدة، الطاولة نفسها والأكل سوياً في اللحظة نفسها.

أما وائل إمبابي الذي يسكن المنطقة فيقول إن هذه الطاولة ليست حكراً على أحد وليست مخصصة لأحد بعينه، بل هي للجميع، لكل الجيران وأطفالهم والعابرين.