في معظم دول العالم العربية والإسلامية.. المسلمون يحتفلون بأول أيام عيد الفطر

بعد شهر من الصيام والقيام، يحتفل المسلمون في العديد من الدول العربية والإسلامية اليوم الإثنين بعيد الفطر المبارك.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين ولبنان وماليزيا وإندونيسيا إلى المساجد لأداء صلاة العيد. وعلت التكبيرات أبواق المساجد.

وتقضي العادات في العديد من الدول الإسلامية باجتماع العائلات في مثل هذا اليوم، وارتداء ملابس جديدة وتلقّي الأطفال الهدايا.

وفي فلسطين، أدى الآلاف من الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد في المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، رغم الصدامات والمواجهات التي تشهدها ساحات المسجد وداخله بين الفلسطينين والقوات الإسرائيلية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، جرح أكثر من 250 فلسطينيا في المسجد الأقصى وحوله، ما أثار المخاوف من تصعيد أكثر خطورة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على خلفية هجمات دامية ضد الإسرائيليين، وعمليات عسكرية للقوات الإسرائيلية، تخللتها صدامات دامية منذ نهاية الشهر الماضي، في الضفة الغربية المحتلة.

وخلافا لأغلب الدول العربية والإسلامية، احتفل المسلمون في أفغانستان يوم الأحد الموافق للأول من آيار/ مايو بعيد الفطر.

ورغم استمرار الهجمات في البلاد، اختار العشرات أداء صلاة العيد في مساجد العاصمة، كابول، فيما اختار كثيرون أن يبقوا في البيوت. وتسبب انفجار وقع في أحد مساجد العاصمة يوم الجمعة بمقتل عشرة أشخاص.

هذا واعتمدت المؤسسات الرسمية في النيجر موعد أول أيام عيد الفطر يوم الأحد.

والحال عينه كان بالنسبة لدولة مالي التي أوردت ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت من موقعين من قبل 8 شهود.

بينما اعتبرت بعض الدول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران وجزر القمر أن أول أيام عيد الفطر يصادف يوم الثلاثاء الموافق في الثالث من آيار/ مايو.

ويحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي.