فيديو: جثث ودمار هائل في شوارع ماريوبول

انتهت معظم المعارك في منطقة منشأة ماريوبول للتعدين، بحسب حكومة دونتسك الانفصالية. وقال المتمردون إن منشأة ليتش أضحت تحت سيطرتهم. وفي الشوارع مازالت جثث القتلى ملقاة على الأرض، كما احترقت عديد السيارات والشاحنات.

وقال أحد العاملين في منشأة ليتش لوكالة أسوشيتد برس، إن عديد المقيمين المحليين قتلوا خلال المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقة. من جانبها قالت إيرينا كوروليوفا القاطنة في المنطقة، إن امرأة في الثلاثين من عمرها قتلت مع طفلها أمام أعين صديقاتها.

أما أوليغ كيربيتشيوف وهو أحد أهالي ماريوبول أيضا، فقال إنه ما من أحد مشى في شوارع المنطقة طيلة ثلاثة أو أربعة أيام، لأن الوضع خطير على حد تعبيره، مشيرا إلى أن جميع الناس يعون ذلك.