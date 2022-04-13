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أوكرانيا

عمدة ماريوبول يقول إن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
موقع انفجار في شارع ميرا (شارع السلام) في ماريوبول، أوكرانيا، 13 مارس 2022
موقع انفجار في شارع ميرا (شارع السلام) في ماريوبول، أوكرانيا، 13 مارس 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

زعم عمدة ماريوبول فاديم بويشينكو يوم الأربعاء أن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية في هجومها على مدينته.

وقال بويشينكو إن القوات الروسية "أصابت" بعض الجنود الأوكرانيين بأسلحة كيماوية، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل عن حالتهم أو الأسلحة المستخدمة.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الأربعاء أن روسيا استخدمت قنابل الفوسفور خلال غزوها.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المزاعم من قبل مصادر مستقلة.

شهدت مدينة ماريوبول الساحلية (جنوب شرق) المحاصرة أسابيع من القتال العنيف وصعوبة وصول القوافل الإنسانية إلى وسائل النقل الإنسانية.

وقال بويشينكو إن القوات الروسية سعت إلى "إغلاق" ماريوبول في محاولة لإخفاء جرائم حرب مزعومة.

وكرر ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين الذين يقولون إن روسيا كانت تنقل محارق جثث متحركة إلى المدينة من أجل التخلص من جثث القتلى أثناء الحصار.