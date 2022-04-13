عمدة ماريوبول يقول إن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية

زعم عمدة ماريوبول فاديم بويشينكو يوم الأربعاء أن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية في هجومها على مدينته.

وقال بويشينكو إن القوات الروسية "أصابت" بعض الجنود الأوكرانيين بأسلحة كيماوية، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل عن حالتهم أو الأسلحة المستخدمة.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الأربعاء أن روسيا استخدمت قنابل الفوسفور خلال غزوها.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المزاعم من قبل مصادر مستقلة.

شهدت مدينة ماريوبول الساحلية (جنوب شرق) المحاصرة أسابيع من القتال العنيف وصعوبة وصول القوافل الإنسانية إلى وسائل النقل الإنسانية.

وقال بويشينكو إن القوات الروسية سعت إلى "إغلاق" ماريوبول في محاولة لإخفاء جرائم حرب مزعومة.

وكرر ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين الذين يقولون إن روسيا كانت تنقل محارق جثث متحركة إلى المدينة من أجل التخلص من جثث القتلى أثناء الحصار.