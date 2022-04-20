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أوكرانيا

شاهد: بقايا مصنع آزوفستال للصلب الذي تزعم أوكرانيا أن روسيا قصفه بقنابل مضادة للتحصينات

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بقلم:  يورونيوز
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مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.
مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.   -   حقوق النشر  أ ب

قال مستشار رئاسي أوكراني الثلاثاء إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات. وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر "العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتا".

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وقال مجلس مدينة ماريوبول الإثنين إن أكثر من ألف مدني كانوا يحتمون في مبان تحت الأرض أسفل مصنع آزوفستال. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

المصادر الإضافية • رويترز