فيديو | استسلام مئات الجنود الأوكرانيين في آزوفستال بعد 82 يوماً من القتال

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستسلام 265 جندياً أوكرانياً بينهم عشرات الجرحى، في مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول الأوكرانية، فيما قال الجيش الأوكراني إنه أنهى المهمة القتالية في المصنع.

وقال الجانب الروسي إن الجنود استسلموا وألقوا أسلحتهم، من بينهم 51 أصيبوا بجروح بالغة، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اسعاف الجرحى بعد نقلهم إلى المستشفى في بلدة نوفوازوفسك الواقعة تحت سيطرتها.

ولم يجب المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سؤال للصحفيين عما إذا كان الجنود الأوكرانيون سيعاملون كمجرمي حرب أم أسرى حرب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين "ضمن أنهم سيعاملون وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة".

من جهتها، قالت أوكرانيا إن 264 جندياً منهم 53 مصاباً غادروا المصنع والجهود جارية لإجلاء آخرين ما زالوا بالداخل. وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان "حامية ماريوبول أتمت مهمتها القتالية".وأضاف البيان "القيادة العسكرية العليا أمرت قادة الوحدات المتمركزة في آزوفستال بإنقاذ حياة الأفراد... المدافعون عن ماريوبول هم أبطال زماننا".

وينهي الاستسلام فيما يبدو معركة ماريوبول التي تعتقد أوكرانيا أن عشرات الآلاف قُتلوا فيها تحت القصف والحصار الروسي الذي استمر شهوراً.

وتحولت المدينة الآن إلى أنقاض. والسيطرة الكاملة عليها هي أكبر نصر تحققه القوات الروسية في الحرب أخذاً في الاعتبار أنها تسيطر بالكامل الآن على ساحل بحر آزوف وعلى منطقة متصلة تمتد في شرق وجنوب أوكرانيا بحجم اليونان.

ما هو مستقبل الجنود الأوكرانيين؟

قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن "المجرمين النازيين يجب ألا يخضعوا لتبادل الأسرى".

بينما لم يذكر آزوفستال على وجه الخصوص، قالت موسكو في مناسبات عديدة إن أفراد كتيبة آزوف، التي تعتبرها السلطات الروسية "نازية" هم من بين الجنود المحاصرين في مصانع الصلب.

وقال فولودين في تطبيق المراسلة تلغرام "فيما يتعلق بالنازيين، يجب أن يظل موقفنا دون تغيير: فهم مجرمو حرب وعلينا أن نفعل كل شيء لتقديمهم إلى العدالة".

ولم تورد السلطات على الجانبين أي إشارات عن مصير آخر المدافعين عن ماريوبول، ويبحث المسؤولون الأوكرانيون شكلاً من أشكال المبادلة بأسرى روس لكنهم لم يوردوا تفاصيل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه في الصباح الباكر "نأمل أن نتمكن من إنقاذ حياة رجالنا... بينهم جرحى يعانون إصابات خطيرة. يتلقون العلاج. أوكرانيا تحتاج لبقاء الأبطال الأوكرانيين على قيد الحياة".

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن 53 جنديا مصابا نقلوا إلى مستشفى في نوفوازوفسك التي تسيطر عليها روسيا والتي تبعد مسافة 32 كيلومترا باتجاه الشرق ونُقل 211 آخرين إلى بلدة أولينيفكا التي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الإثنين إنه تم إجلاء 264 مقاتلاً أوكرانيا إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بينهم 53 جندياً "أصيبوا بجروح بالغة".

وأعلنت موسكو الشهر الماضي سيطرتها على ماريوبول بعد حصار دام أسابيع، لكن مئات الجنود الأوكرانيين ظلوا مختبئين في أنفاق تحت الأرض أسفل منطقة آزوفستال الصناعية الضخمة، التي أغلقتها القوات الروسية.