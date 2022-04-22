شاهد: إطلاق صواريخ كاليبر استهدفت "منشآت عسكرية" أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع هذا الجمعة لقطات قالت إنها تظهر "ضربة أخرى بالأسلحة عالية الدقة ضد منشآت للبنى التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

"أطلق طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود ضربات لأربعة صواريخ كروز من طراز" كاليبر "من البحر الأسود ضد أهداف محددة على الأراضي الأوكرانية، كما جاء في وصف الفيديو.

في وقت سابق من هذا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن صواريخ كروز التي تمّ اطلاقها من البحر من طراز كاليبر قضت على كتيبة من أفراد "العدو" مزودة بأسلحة بالقرب من محطة سكة حديد ميليوراتيفني في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا.

وتسعى موسكو للسيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على غزو الجيش الروسي الذي اتهمته الأمم المتحدة الجمعة بارتكاب أعمال "قد ترقى إلى جرائم حرب".

قال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة إن "أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا" في إشارة إلى "المرحلة الثانية من العملية الخاصة" التي تهدف بين أمور أخرى إلى "ضمان ممر بري باتجاه شبه جزيرة القرم".