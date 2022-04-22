Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أفغانستان
عاجل

مقتل 33 شخصاً على الأقل في انفجار بمسجد للسنة في شمال أفغانستان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
تعرضت عدة مساجد لانفجارات في الآونة الأخيرة في أفغانستان
تعرضت عدة مساجد لانفجارات في الآونة الأخيرة في أفغانستان   -   حقوق النشر  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

قُتل 33 شخصاً على الأقلّ جراء تفجير استهدف مسجداً أثناء صلاة الجمعة في شمال أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان.

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن "التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنياً بمن فيهم أطفال".

ولم يتضح من يقف وراء الانفجار.

ووقعت عدة انفجارات يوم الخميس في مدينتي قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان.

واستهدفت الانفجارات التي وقع أحدها في مسجد وانفجارات وقعت قبل أيام في مدرسة بغرب كابول الأقلية الشيعية. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تلك الانفجارات.

وتقول حركة طالبان إنها حققت الأمن منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر عنف المتشددين ما زال قائما.

المصادر الإضافية • وكالات