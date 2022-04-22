مقتل 33 شخصاً على الأقل في انفجار بمسجد للسنة في شمال أفغانستان

قُتل 33 شخصاً على الأقلّ جراء تفجير استهدف مسجداً أثناء صلاة الجمعة في شمال أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان.

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن "التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنياً بمن فيهم أطفال".

ولم يتضح من يقف وراء الانفجار.

ووقعت عدة انفجارات يوم الخميس في مدينتي قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان.

واستهدفت الانفجارات التي وقع أحدها في مسجد وانفجارات وقعت قبل أيام في مدرسة بغرب كابول الأقلية الشيعية. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تلك الانفجارات.

وتقول حركة طالبان إنها حققت الأمن منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر عنف المتشددين ما زال قائما.