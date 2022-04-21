قتلى وجرحى بسبب تفجير في مسجد للشيعة في أفغانستان

أعلن تنظيم "داعش" على تطبيق تليغرام للتراسل الفوري مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا للشيعة في مزار الشريف شمال أفغانستان، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات، حسب ما أعلن عن ذلك مسؤول في حركة طالبان، وهذا هو ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

وقال ذبيح الله نوراني، رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، إنّ "التقارير الأولية تؤكّد سقوط 25 ضحية على الأقل، بين قتيل وجريح.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الضحايا، وهم ينقلون إلى المستشفيات من مسجد سيح دوكان، حيث تناثرت قطع الزجاج المكسورة على الأرضية.

وكان لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون يوم الثلاثاء، فى انفجارين استهدفا مدرسة للبنين فى أحد أحياء كابول المأهولة بشكل كبير بأقلية الهزارة الشيعية.

وأقلية الهزارة، التي تمثل ما بين 10 و20 في المائة من السكان الأفغان (حوالي 40 مليون نسمة)، تتعرض للاضطهاد لفترة طويلة في هذا البلد ذي الأغلبية السنية. وكثيرا ما يستهدف تنظيم "داعش" الهزارة، منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس-آب الماضي.