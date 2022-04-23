شاهد: التجهيزات الأخيرة داخل مراكز الاقتراع في فرنسا استعدادا للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

الاستعدادات على قدم وساق هذا السبت في فرنسا لتنظيم مراكز الاقتراع حيث من المقرر أن يتوجه أكثر من 48 مليون فرنسي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد.

ويُعد التصويت يوم الأحد بمثابة إعادة لمباراة الجولة الانتخابية الثانية لرئاسيات لعام 2017، حيث سيواجه الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بعد انتخابات الجولة الأولى في الـ 10 من هذا الشهر.

تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون يتقدم على لوبان في الجولة الثانية من التصويت لكن لا تزال هناك علامة استفهام كبيرة حول نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حيث لا يزال هناك عدد كبير من الناخبين الذين لم يحسموا بعد اختياراتهم ولمن سيصوتون وهناك من يرغب بعدم الإدلاء بأصواتهم بسبب نفورهم من كلا المرشحين.

وستفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء فرنسا أبوابها أمام الناخبين صباح يوم الأحد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أي السادسة بتوقيت غرينتش. وستغلق عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، باستثناء بعض المدن الكبرى مثل باريس ومرسيليا وليون وبوردو والتي ستظل مفتوحة إلى غاية الساعة الثامنة مساء.