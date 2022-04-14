لوبن تصف ماكرون بأنه أكثر رؤساء فرنسا "استبدادا"

رفضت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبن يوم الخميس انتقادا من منافسها إيمانويل ماكرون الذي قال إنها لم تتخل عن آرائها "الاستبدادية" والمتطرفة، وذلك بالرغم من ظهورها بصورة أقل حدة في الحملة الانتخابية الحالية.

وقالت لوبن لقناة فرانس 2 "هذا (الانتقاد) يجعلني أبتسم لأننا لم يكن لدينا أبدا رئيس يبدي علامات على التطرف أكثر من إيمانويل ماكرون"، مشيرة إلى سلوك الشرطة حيال التظاهرات السياسية مثل حركة السترات الصفراء.

وكررت لوبن خلال المقابلة تصريحاتها بأنها في حالة انتخابها رئيسة، فإنها لا تستبعد إجراء استفتاء عام حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام. كانت لوبن قد قالت سابقا إنها شخصيا ستصوت ضد مثل هذه الخطوة.

أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عن تأهل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي ستقام في 24 أبريل/ نيسان من الشهر الجاري.