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إسرائيل

اسرائيل تغلق معبر إيريز مع قطاع غزة اعتباراً من الأحد بعد هجمات صاروخية

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بقلم:  يورونيوز
عمال فلسطينيون يصلون إلى آخر محطة في بيت حانون في شمال قطاع غزة، قبل الوصول إلى إسرائيل عبر معبر إيريز للعمل، 23 فبراير، 2022
عمال فلسطينيون يصلون إلى آخر محطة في بيت حانون في شمال قطاع غزة، قبل الوصول إلى إسرائيل عبر معبر إيريز للعمل، 23 فبراير، 2022   -   حقوق النشر  MOHAMMED ABED

أعلنت اسرائيل أنها تغلق معبر إيريز (بيت حانون)، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتباراً من الأحد بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون ثلاثة صواريخ على الدولة العبرية.

وقال مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات) المكلفة شؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الاسرائيلية "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

المصادر الإضافية • أ ف ب