هذا ما قاله الزعماء الأوروبيون عن فوز ماكرون "الأوروبي" الذي يأتي وسط الحرب الأوكرانية

واختار الفرنسيون إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي وموال جداً لأوروبا بدلاً من مرشحة راديكالية تضع "الأولوية الوطنية" في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.

أعيد الأحد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية تمتدّ على خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرّف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.

ارتياح في بروكسل

هنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية".

وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماماً من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية".

فون دير لايين: لمواصلة التعاون الممتاز

أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ارتياحها إلى التمكن من مواصلة التعاون الممتاز بين بروكسل وباريس وقالت في تغريدة عبر تويتر "معاً، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا".

وهنأت فون دير لايين ماكرون على الفوز.

"إشارة قوية لصالح أوروبا"

هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الرئيس الفرنسي ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن الذين صوّتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية قائلاً "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!"

دراغي: خبر رائع لكل أوروبا

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأحد أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية "خبر رائع لكل أوروبا". وعلق دراغي في بيان رسمي أن "انتصار ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا".

"القيادة القوية في الأزمنة الضبابية"

وجهت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "تهانيها الحارة" للرئيس الفرنسي ماكرون وقالت إن "القيادة القوية أمر أساسي في الأزمنة الضبابية".

جونسون "مسرور بمواصلة العمل مع بروكسل"

عبر رئيس الوزراء البريطاني عن "سروره بمواصلة العمل" مع ماكرون مؤكداً أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأقرب".

وغرد جونسون بالفرنسية وكتب: أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأقرب والأهم. أنا مسرور بأن نواصل العمل معاً على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم.