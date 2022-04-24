الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: تقديرات تشير إلى نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ 1969

الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: تقديرات تشير إلى نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ 1969محادثة
بعد تصدره قائمة المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا حاصداً 27.84 بالمئة من الأصوات، يواجه الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، هذا الأحد، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، التي حصدت 23.15 بالمئة من الأصوات خلال الدور الأول.
ومنذ العاشر من نيسان/أبريل، تاريخ إجراء انتخابات الدور الأول التي شارك فيها 12 مرشحاً، تواجه الاثنان عن بُعد بشكل شبه دائم، حيث وجه كل مرشح سهام انتقاده للخصم السياسي، قبل أن يتواجها في مناظرة تلفزيونية الأربعاء الفائت، رأت الصحافة الفرنسية أن ماكرون كان الأنجح والأبرع فيها.
وبعد أن بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الأول نسبة مرتفعة، دعي هذا الأحد، نحو 48.7 مليون ناخب فرنسي لاختيار رئيس للبلاد لخمس سنوات جديدة.
أبرز أربع نقاط تجب معرفتها عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022
دعي هذا الأحد نحو 49 مليون ناخب فرنسي إلى اختيار الرئيس (الرئيسة) المقبل للبلاد.
بلغت نسبة المشاركة في الساعة الخامسة بعد الظهر 63.23 بالمئة، في تراجع بلغ نقطتين عن الانتخابات الرئاسية لعام 2017. خلال الدور الأول من هذه الانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في الساعة نفسها 65 بالمئة.
بحسب معاهد الاستطلاع وفرانس تلفزيون وراديو فرانس، إن نسبة الامتناع عن التصويت النهائية قد تبلغ 28 بالمئة وهذا الأمر غير مسبوق منذ 1969. في الدور الأول من هذه الانتخابات بلغت هذه النسبة حداً هو الأعلى منذ 2002، بنحو 26 بالمئة.
حصد الرئيس المنتهية ولايته، الوسطي، إيمانويل ماكرون، 27.84 بالمئة من الأصوات خلال الدور الأول، بينما حصدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، 23.15 بالمئة من الأصوات.
63.23 بالمئة نسبة المشاركة في تراجع عن 2017
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 نحو 63.23 بالمئة حتى الساعة الخامسة بعد الظهر، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد.
وكانت النسبة بلغت 65 بالمئة ظهراً، في تقدّم عن الدور الأول. غير أن هذا التقدم لم يدم بحسب أرقام الوزارة التي سجلت تراجعاً بنقطتين (65.30) عن الانتخابات الرئاسية عام 2017.
برنامج المرشحين للسهرة
في حال فازت مارين لوبن في الانتخابات، من المقرر أن تسير في مواكب في العاصمة الفرنسية، حيث سيرافقها مؤيدون لها في 13 حافلة (من مناطق فرنسية مختلفة). وكانت تلك الحافلات شاركت في الحملة الانتخابية في الأشهر الأخيرة.
وتقول صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن الموكب من المقرر أن يمرّ بنقاط "رمزية وتاريخية" من قوس النصر وساحة باستيل والجمهورية، وسيختتم جولته في ساحة الكونكورد، أكبر ساحات باريس.
أما الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، فمن المقرر أن يلتقي بمؤيّديه في شان دو مارس، وهي حديقة عامة بالقرب من برج إيفيل، كان خاسراً أو فائزاً. وكان ماكرون احتفل مع جمهوره في قصر اللوفر في 2017.
نسبة الامتناع عن التصويت النهائية تقدّر بـ28 بالمئة وهي غير مسبوقة منذ 1969
بحسب التقديرات الأولية لمعاهد الاستطلاعات، إن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الفرنسية قد تبلغ 72 بالمئة، في تراجع بـ2.6 نقاط عن انتخابات 2017 حيث سجلت نسبة مشاركة بلغت 74.56 بالمئة.
وهذا يعني أن نسبة الامتناع عن التصويت النهائية تقدر بـ28 بالمئة وهو أمر غير مسبوق منذ 1969 حيث بلغت آنذاك 31.15 بالمئة.
نسب الامتناع عن التصويت منذ 1969
1969: 31.15 بالمئة
1974: 12.7 بالمئة
1981: 14.15 بالمئة
1988: 15.94 بالمئة
1995: 20.34 بالمئة
2002: 20.29 بالمئة
2007: 16.03 بالمئة
2012: 19.65 بالمئة
2017: 25.44 بالمئة
نسبة المشاركة تحدد هوية الفائز في الانتخابات؟
دعا الرئيس المنتهية ولايته، الوسطي، إيمانويل ماكرون الناخبين للوثوق به لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها عهدته الرئاسية الأولى بسبب الاحتجاجات والوباء والحرب في أوكرانيا.
فوز ماكرون في هذا التصويت سيجعله أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية منذ 20 عاماً.
أما منافسة ماكرون، اليمينية المتطرفة مارين لوبن، اتجهت إلى مركز اقتراع في دائرتها الانتخابية هينان بومون شمال فرنسا للإدلاء بصوتها. ويبدو أن أسهم لوبن شهدت أكبر تقدم لها على الإطلاق لدى الناخبين خلال حملتها الأخيرة، وسيعتمد الكثير هذا الأحد على عدد الأشخاص الذين سيصوتون.