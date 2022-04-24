الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: تقديرات تشير إلى نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ 1969

بعد تصدره قائمة المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا حاصداً 27.84 بالمئة من الأصوات، يواجه الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، هذا الأحد، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، التي حصدت 23.15 بالمئة من الأصوات خلال الدور الأول.

ومنذ العاشر من نيسان/أبريل، تاريخ إجراء انتخابات الدور الأول التي شارك فيها 12 مرشحاً، تواجه الاثنان عن بُعد بشكل شبه دائم، حيث وجه كل مرشح سهام انتقاده للخصم السياسي، قبل أن يتواجها في مناظرة تلفزيونية الأربعاء الفائت، رأت الصحافة الفرنسية أن ماكرون كان الأنجح والأبرع فيها.

وبعد أن بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الأول نسبة مرتفعة، دعي هذا الأحد، نحو 48.7 مليون ناخب فرنسي لاختيار رئيس للبلاد لخمس سنوات جديدة.