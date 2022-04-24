السلطات الفرنسية تحقق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانأً

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في شأن وخزات غامضة تعرض لها تسعة أشخاص حضروا مهرجان "برينتان دو بورج" أو "ربيع بورج"، الذي يعدّ أحد أبرز المهرجانات الموسيقية قي فرنسا، بحسب تمّت الإشارة إليه السبت.

وأشارت السلطات إلى أن مصدر هذه الوخزات لا يزال مجهولاً. وقالت أنييس بونجان، مديرة مكتب مُحافظ إقليم شير حيث يقام المهرجان "نحن لا نعرف ما إذا كانت ناجمة عن حقَن أم هي مجرد رؤوس دبابيس مثلاً" ، وأضافت "الناس شعروا بالوخزت فحسب".

وأوضح مدير المهرجان بوريس فيديل "لا اعتداءات جنسية" وأن بلاغات التعرض للوخزات جاءت من "رجال ونساء من أعمار مختلفة". وأجريت فحوص دم للأشخاص المعنيين لمعرفة ما إذا كانوا حُقنوا بأي مواد.

وقال فيديل: "تلقينا إلى السبت 23 نيسان/أبريل بلاغات عن تسع حالات". ودفعت هذه البلاغات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة في المهرجان الذي يختتم الأحد. وقدمت في الآونة الأخيرة بلاغات عن حالات مماثلة في نوادٍ ليلية في مدن فرنسية عدة.

وتلقت الشرطة بمدينة نانت غرب فرنسا 43 بلاغاً منذ منتصف شباط/فبراير بحسب النيابة العامة. وقال المدعي العام رونو غودول الجمعة إن "الفحوص لم تبيّن وجود عقار غاما هيدروبوتيرات (الذي تُطلق عليه تسمية "مخدّر المغتصب") أو أي مواد ضارة أخرى"، مشيراً إلى عدم توقيف أي مشتبه به بعد.