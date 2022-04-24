إصابة قس في هجوم بسكين في نيس بفرنسا

قال مسؤولون في فرنسا يوم الأحد إن رجلا وُصف بأنه مضطرب عقليا هاجم قسا بسكين في كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على حسابه على تويتر يوم الأحد إن حياة القس ليست في خطر وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

جاء الهجوم بينما يصوت الفرنسيون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال كريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس في تغريدة منفصلة على تويتر إن المهاجم مختل عقليا وليس لديه سجل إجرامي.

ونقلت محطة بي.إف.إم التلفزيونية عن الشرطة قولها إن المهاجم يبلغ من العمر 31 عاما وهو فرنسي وليس هناك ما يدعو للاشتباه في أن دافعا إرهابيا وراء الهجوم.

وقال عضو البرلمان المحافظ إيريك سيوتي، الذي يمثل المنطقة، على حسابه على تويتر إن القس الذي يُدعى الأب كريستوف تعرض للطعن عدة مرات في كنيسة سان بيير دارين في نيس.

وأضاف أن راهبة أصيبت في ذراعها عندما انتزعت السكين من المهاجم. وقال سيوتي "شجاعة غير عادية من الأخت ماري كلود التي تدخلت بينما كان مهاجم يسدد الطعنات للأب كريستوف".