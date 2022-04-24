أبرز ما قاله ماكرون بعد انتخابه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية

في كلمة ألقاها مساء الأحد في "شان دو مارس" بباريس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في مواجهة منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن، شكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المواطنين الذين صوتوا لصالحه ووضعوا ثقتهم به، قائلاً "أعرف بما أنا مدين لكم".

ووصل ماكرون إلى الساحة حيث تجمهر مؤيّدوه على وقع النشيد الأوروبي، وكان قادماً من قصر الإليزيه. وخلال كلمته الموجزة تحدث ماكرون عن بضعة أمور أبرزها التالي:

في رسالة سياسية وجهها إلى الأحزاب الأخرى، أعلن ماكرون أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني الذي تقوده لوبن "يلزمه للأعوام المقبلة". وهذا الأمر مرتبط مباشرة بالانتخابات التشريعية المقبل، وتشكيل السلطة.

لكن ماكرون توجه أيضاً إلى معارضيه قائلاً "لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع".

قال ماكرون في خطاب أمام برج إيفل في باريس "أعلم أن عدداً من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعماً للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف"، مضيفاً "هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة". وأضاف أنه لا بدّ من "إعطاء أجوبة" للذين دفعهم "الغضب والاختلاف في الرأي" للتصويت إلى أقصى اليمين.