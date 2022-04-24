وفاة مغربي متأثراً بإصابته برصاص الشرطة الفرنسية

توفي مغربي يبلغ من العمر 26 عاماً هدد قوات حفظ الأمن الخميس بسكين في بلوا (وسط فرنسا) متأثراً بإصابته برصاص الشرطة، وفق ما أعلن القضاء الفرنسي الأحد.

وتوفي الرجل في المستشفى السبت. وقال المدعي العام بالمدينة في بيان الأحد إن تحقيقاً جنائياً في "محاولة قتل عناصر من شرطة قسم بلوا" قد فتح بحقه. سيجري تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاته.

وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغربي تصرف "دفاعاً عن النفس"، وفق ما اشارت النيابة بالفعل الجمعة.

وكان المهاجم يتجول مساء الخميس في شوارع بلوا ومسلحاً بسكين.

طلبت منه الشرطة إلقاء سلاحه عندما كان عند مدخل دار للمسنين، لكنه سار نحوهم مُهدداً. استخدمت الشرطة صاعقاً كهربائياً قاذفة كرات دفاعية دون جدوى، بحسب النيابة.

وأشار المدعي العام إلى أنه "على العكس من ذلك، تقدم الشخص نحو الشرطة" مضيفاً "حينها استخدم شرطي سلاحه ... أربع مرات".

أصيب بعيار ناري في صدره.

ويقيم الشاب المغربي، المجهول للشرطة والقضاء، في فرنسا منذ أيلول/سبتمبر 2021 بموجب تأشيرة طالب.

ومنذ أيام "كان يعاني من مخاوف مجهولة السبب" بحسب الادعاء الذي أشار إلى أنه لم "يتفوه" بـ"أي كلمة" قد "تكون على علاقة بمطالب سياسية أو دينية".