تعرضت مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا لضربات وعمليات قصف ليلا ونهارا منذ أن حاولت القوات الروسية الاستيلاء عليها في بداية الغزو. وقد جعل القتال المرير المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة مجموعة متشابكة من المتاجر المدمرة والمباني السكنية المشتعلة، وأجبر العائلات على البقاء تحت أنفاق المترو حيث يحتمون من القصف الجوي الذي تشنه وحدات الجيش الروسي.