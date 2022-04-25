روسيا تحذر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة، في وقت يستمر فيه غزو بلاده لأوكرانيا. وقال الوزير الروسي إن روسيا تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية، على الرغم من المخاطر العالية في الوقت الراهن، وتريد تقليل كل الفرص لتصعيد مثل هذه المخاطر.

وأكد لافروف أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها "بالتظاهر" بالتفاوض. ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله: "إن النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وحذّر لافروف من خطر "فعلي" لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. ونقلت وكالة انترفاكس عن سيرغي لافروف قوله إن "الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به". وفي ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال إنه واثق من أن "كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق..ستعتمد شروطه على الوضع القتالي على الأرض" على حد تعبيره.

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف قرية

اتهم حاكم منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا مساء الاثنين كييف بقصف قرية جورافليوفكا، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين وخلف أضرارا في منازل عديدة.

واتهمت روسيا مرارا القوات الأوكرانية بشن ضربات على الأراضي الروسية، استهدفت خصوصا قريتين في منطقة بيلغورود وقرية في منطقة بريانسك منتصف نيسان/ابريل.

دبابات بولندية إلى أوكرانيا

قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا يوم الإثنين، إن بلاده أرسلت دبابات إلى أوكرانيا. وطالبت بولندا مرارا الغرب بتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وخاصة الأسلحة الثقيلة، مع مواصلة القوات الروسية هجومها على هذا البلد.

وردا على سؤال عما إذا كانت بولندا قد أرسلت أو سترسل دبابات إلى أوكرانيا، اكتفى مورافيسكي بالقول "نعم". وأحجم الرئيس البولندي عن ذكر أي تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد الدبابات التي أرسلت.

كانت بولندا قد أعلنت في مارس آذار أنها مستعدة لنشر كل طائراتها الحربية من طراز ميج-29 في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة لكن واشنطن رفضت هذا العرض المفاجئ.

منظر لقاعدة عسكرية بولندية تبعد حوالي مائة كلم عن الحدود الأوكرانية، في قوت يصل الرئيس الأمريكي إلى مطار رزيسزو - جنوب شرق بولندا. 2022/04/25 برندان سميالوفسكي/أ ف ب

استهداف إمدادات أسلحة لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها عالية الدقة دمرت ست منشآت داعمة لخطوط السكك الحديدية، المستخدمة لإيصال إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية إلى القوات الأوكرانية في دونباس.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت قيادة الجيش الأوكراني إن روسيا تحاول قصف البنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا، من أجل تعطيل إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية دمرت أيضا مستودع أسلحة بالقرب من سلافيانسك، في منطقة دونيتسك من بين عدة منشآت عسكرية أخرى قصفتها يوم الاثنين.

محاولات لاقتحام مصنع الصلب في ماريوبول

قال المساعد الرئاسي الأوكراني أوليكسي أرستوفيتش إن القوات الروسية واصلت يوم الإثنين هجومها على مصنع أزوفستال للصلب الذي يتحصن به مقاتلون أوكرانيون في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا.

وأضاف أرستوفيتش في كلمة عبر الفيديو "يواصل العدو الهجوم على دفاعاتنا في منطقة مصنع الصلب في أزوفستال. إنهم يطلقون قذائف المدفعية ويحاولون التقدم بمجموعات هجومية وينتهكون أوامر قائدهم الأعلى".