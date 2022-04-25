البيت الأبيض يطلب توسيع صلاحيات رصد وتدمير الطائرات دون طيار

قال البيت الأبيض يوم الاثنين، إنه يسعى للحصول على صلاحيات موسعة من الكونغرس لرصد تهديد الطائرات المسيرة والتصدي له، بما في ذلك الحصول على سلطة واضحة لحماية المطارات.

وسع الكونغرس في 2018 سلطة وزارة العدل وإدارات وزارة الأمن الداخلي في إعطاب أو تدمير الطائرات المسيرة التي تشكل تهديدا، والتي تُعرف رسميا باسم منظومات الطائرات غير المأهولة، لكن إدارة بايدن تقول إنها تحتاج إلى مزيد من السلطات مع زيادة عدد الطائرات المسيرة المسجلة بصورة كبيرة.

ومن شأن مشروع القانون أن يوسع قدرات الرصد لدى مالكي المطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى مثل مصافي النفط.

وأصدر البيت الأبيض: "خطة العمل الوطنية لأنظمة الطائرات بدون طيار المحلية"، وقال إنه سيُنشئ قاعدة بيانات لتتبع حوادث الطائرات المسيرة "كمستودع على مستوى الحكومة للإدارات والوكالات من أجل فهم أفضل للتهديد المحلي في مجمله".

وقال البيت الأبيض، إن انتشار الطائرات المسيرة "تسبب أيضا في مخاطر جديدة على السلامة العامة والخصوصية والأمن الداخلي. استخدمت الجهات الخبيثة بشكل متزايد أنظمة الطائرات المسيرة في الداخل لارتكاب الجرائم وإجراء المراقبة غير القانونية والتجسس الصناعي وإحباط جهود إنفاذ القانون".

يقول اقتراح تم إرساله إلى الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر إنه منذ عام 2018، استخدمت وكالات وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك الخدمة السرية الأمريكية وخدمة الحماية الاتحادية، أساليب الكشف ومكافحة الطائرات المسيرة "أكثر من 200 مرة ، معظمها في مهام وقائية حساسة". وقال التقرير، إن إدارة الطيران الاتحادية تتلقى الآن أكثر من 100 تقرير عن رؤية طائرات مسيرة شهريا.