تحذيرات أمريكية من هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة في أبوظبي

حذرت السفارة الأمريكية لدى دولة الإمارات في بيان يوم الأربعاء مواطنيها، من "تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة" في أبوظبي وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة.

وكانت وكالة أنباء الإمارات ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق، ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بشارع حمدان ولم ينتج عنه أي إصابات.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، دعما للحكومة ضد الحوثيين منذ 2015، وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين ، بمساعدة القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، في 24 من كانون الثاني/يناير الماضي.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.