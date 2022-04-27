بنك "كريدي سويس" يحقق خسائر بقيمة 214 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب حرب أوكرانيا

ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في انخفاض المكاسب التي حققها بنك "كريدي سويس" خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجل البنك السويسري إجمالي خسائر بقيمة 443 مليون دولار في وقت هبطت فيه مكاسبه بمقدار 214 مليون دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال الربع الأول 4.5 مليار دولار وهو انخفاض بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأعلن البنك، الذي يعاني من صعوبات منذ عدة أشهر، عن تغييرات في عدد من مناصبه التنفيذية بالإضافة إلى مغادرة مديره المالي ديفيد ماذرز المخططة سابقاً.

وبالرغم من انخفاض أرباحه، قال البنك إنه "أدار بفعالية" آثار الغزو الروسي لأوكرانيا وأكد إنه خفض تعرضه الائتماني الصافي لروسيا بأكثر من النصف.

وأضاف البنك بأن تعرضه للمؤسسات المالية الروسية انخفض بمقدار الثلثين وفي طور المزيد من الانخفاضات ضمن سعى المؤسسات الاقتصادية الغربية لتقليل تعاملاتها مع موسكو.

وبلغ صافي قيمة أصول الشركات التابعة لكريدي سويس في روسيا بلغ 207 مليون دولار بانخفاض حوالي 16 مليون عن نهاية العام الماضي.