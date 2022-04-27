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أوكرانيا

شاهد: احتدام المعارك في إقليم دونباس الأوكراني وسيطرة القوات الروسية على عدة قرى

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بقلم:  يورونيوز
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صورة أرشيفية لجندي أوكراني في دونباس
صورة أرشيفية لجندي أوكراني في دونباس   -   حقوق النشر  AP Photo

قال الجيش الأوكراني إن روسيا تستهدف المدنيين في قصفها للقرى الصغيرة بينما تتقدم قواتها في إقليم دونباس.

وأظهرت لقطات مصورة ما تقول أوكرانيا إنه قصف روسي لمزرعة في قرية أوليكسندريفا.

وقامت القوات الأوكرانية بإخلاء القرى من المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية على الرغم من عدم رغبة بعضهم مغادرة بيوتهم.

وقال مسعف أوكراني لشبكة سكاي البريطانية: "إنها ليست حربهم. كان هناك أطفال وجب إجلائهم".

هذا وأعلنت كييف أن القوات الروسية تقدّمت في شرق البلاد وسيطرت على عدة قرى.

وذكرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية أخرجت الجيش الأوكراني من فيليكا كوميشوفاخا وزافودي في منطقة خاركيف وسيطرت على زاريتشني ونوفوتوشكيفسك في منطقة دونيتسك.