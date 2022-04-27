أعمال تخريب مجهولة المصدر تعطل خدمات الإنترنت في عدة مدن فرنسية

تم الإبلاغ عن تباطؤ وانقطاع في خدمة الإنترنت صباح الأربعاء في مدن فرنسية عدة، بعد تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال التخريب، على ما أفادت مصادر متطابقة.

وأكدت وزارة الاقتصاد لوكالة فرانس برس أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة، في حين أشارت الشركة المشغلة "فري" المتضررة إلى حد كبير، في تغريدة إلى "أفعال مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".

Multiples actes de malveillances sur infra fibre durant la nuit et la matinée. Incidents circonscrits, problèmes résiduels en cours de correction sur Reims et Graveline. Equipes Free mobilisées depuis 4h du matin. — Free 1337 (@Free_1337) April 27, 2022

وقالت إحدى المصادر المطلعة لوكالة فرانس برس إن "هذا النوع من الحوادث بهذا الحجم لم يحدث قبل ذلك قط".

وتابعت "إنها المرة الأولى، ولا نعرف من يقف ورائها (التخريب) في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أنه تم وضع أجهزة مراقبة لمنع حدوث ذلك في مكان آخر.

وقالت شركة فري لفرانس برس إن "الهجمات وقعت في الساعة الرابعة صباحا"، مضيفا بأنه تم تعبئة عدة فرق من التقنيين لحلها ومعربا عن أمله في "استعادة الشبكة لكامل طاقتها خلال النهار".

وأكدت شركة الاتصالات "SFR" حدوث "عدة قطع في الألياف" حول مدن ليون ومنطقة إيل دو فرانس، مصدرها "غير معروف".