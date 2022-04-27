دول أوروبية تدعو لمزيد من الدعم العسكري لكييف وسماع انفجارات في بيلغورود الروسية

تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلقاء كلمة الأربعاء تحذر فيها من أن مصير أوكرانيا بات على المحك، لذا على حلفائها الاستعداد لمعركة طويلة و"تكثيف" إنتاجهم من الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات والطائرات لدعم كييف في مواجهة القوات الروسية.

وتدعو تراس في كلمتها إلى "مقاربة جديدة" بعد إخفاق المنظومة الأمنية العالمية الحالية في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا.

وفي عرض أولي لكلمتها التي ستلقيها في مانشن هاوس في لندن أمام دبلوماسيين ورجال أعمال كبار في لندن، تضيف "لا يمكننا أن نشعر بحالة رضا (...) ومصير أوكرانيا على المحك".

من جهته، حث الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا المستشار الألماني أولاف شولتس على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد القتالية، مضيفا أنه يتعين على ألمانيا تسريع وتيرة إرسال الأسلحة لكييف.

ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن نوسيدا قوله يوم الأربعاء "لست في منصب المستشار أولاف شولتس. لا يسعني إلا أن أقول ماذا كنت سأفعل إذا كنت مكانه: كنت سأرسل الدبابات".

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